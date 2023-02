Crolla parte di un carro di Carnevale: 3 feriti

Follonica, crolla parte di una carro di Carnevale prima della sfilata provocando 3 feriti.

Le 3 persone ferite erano dei volontari e le loro condizioni non sono gravi.

Carro di Carnevale crolla a Follonica

Al Carnevale di Follonica, Grosseto, si è staccata una parte di un carro in cartapesta. Le persone travolte sono un ragazzo di 24 anni, e due uomini, uno di 39 e l’altro di 42 anni. I tre sono stati trasportati subito in ospedale per eventuali cure. Nessuno di loro è in condizioni gravi.

Crollo durante l’allestimento

Il pezzo è caduto da un carro di Carnevale ispirato al film Ritorno al futuro. Mentre il carro veniva allestito per la sfilata che si sarebbe tenuta nel pomeriggio si è staccato un pezzo che ha colpito 3 persone. Il crollo ha provocato tagli, una frattura e alcune contusioni.

Sul luogo è intervenuta l’ambulanza Pubblica Assistenza di Sassofortino, l’automedica di Follonica, la Pubblica Assistenza di Scarlino e la Misericordia di Massa Marittima.

Tre feriti tra i volontari

Il sindaco di Follonica, Andrea Benini ha fatto sapere che nell’area in cui è accaduto l’incidente non era aperta al pubblico e sono stati coinvolti solo i 3 volontari. Il primo cittadino ha espresso rammarico per il fatto che il rione Senzuno non potrà partecipare alla sfilata dopo tutto l’impegno per realizzare il carro di Carnevale.

Il carro è stato sequestrato dai carabinieri e non ha potuto partecipare alla sfilata che è stata rimandata, ma non annullata.

A crollare è stato il sostegno che reggeva la riproduzione dell’auto di Ritorno al futuro.

