Il crollo e le prime indagini

Il recente crollo di un palazzo nel centro di Bari ha scosso la comunità locale e sollevato interrogativi sulla sicurezza degli edifici. Secondo il comandante dei vigili del fuoco, Rosa D’Eliseo, l’incidente è stato causato “sicuramente da un cedimento strutturale”. Le operazioni di soccorso sono attualmente in corso, con un centinaio di uomini impegnati nel tentativo di trovare eventuali sopravvissuti tra le macerie.

Le operazioni di soccorso

Le squadre di soccorso stanno lavorando incessantemente da oltre dodici ore. I vigili del fuoco hanno utilizzato una sonda per rilevare la presenza di rumori, sperando di individuare la signora rimasta intrappolata nel suo appartamento. “Abbiamo fatto scendere una sonda per rilevare la presenza di rumore”, ha dichiarato D’Eliseo, sottolineando l’importanza di ogni secondo in queste operazioni. Finora, sono stati trovati alcuni documenti appartenenti alla donna, che sono stati consegnati ai familiari, alimentando la speranza di un esito positivo.

Le reazioni della comunità e delle autorità

Il Comune di Bari ha deciso di cancellare tutti gli appuntamenti istituzionali previsti, dimostrando la gravità della situazione. Anche il presidente della commissione Ambiente dell’Unione europea, Antonio Decaro, ha annullato un incontro programmato con i tifosi biancorossi, evidenziando l’importanza di affrontare la crisi in corso. La comunità è in attesa di ulteriori aggiornamenti, mentre le autorità locali stanno avviando indagini per comprendere le cause esatte del crollo e garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro.