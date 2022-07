Crollo Marmolada, è stata trovata la decima vittima: i Ris hanno iniziato prelievi biologici

Cresce il numero dei morti a causa del crollo della Marmolada. È stata trovata la decima vittima.

Questa mattina è stata trovata la decima vittima del fatale crollo della Marmolada. Non è ancora stata identificata e i Ris hanno iniziato a lavorare sui morti non riconosciuti attraverso prelievi di DNA.

Crollo Marmolada, trovata la decima vittima

Il bilancio, come ha riportato anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, sale ad 11 persone tra morti e dispersi. Le speranza di trovare altre persone vive sono quasi vane, ma il soccorso alpino e le nuove tecnologie come i droni stanno facendo il possibile per trovare quante più tracce umane o oggetti possibili. Al momento le vittime identificate sono solo sei. Per terminare le operazioni di ricerca ci vorrà ancora del tempo a causa delle condizioni climatiche.

I Ris sono al lavoro

Intano i Ris dei carabinieri di Parma hanno iniziato a lavorare sui reperti umani e non che sono stati rinvenuti sulla Marmolada. Sarà necessario il prelievo di DNA per dare un nome e quindi identificare con certezza le vittime. Giampero Lago, colonnello dei Ris, ha dichiarato: “Siamo in attività in due siti per eseguire dei prelievi biologici sui resti recuperati e in contemporanea eseguire il prelievo del Dna da oggetti o famigliari dei dispersi.

Dobbiamo eseguire nel tempo più veloce possibile la profilazione e la comparazione per dare un nome a chi non è tornato dalla Marmolada. Daremo a questa indagine la massima priorità”.