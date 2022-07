Il giovane sopravvissuto sulla Marmolada, "senza nome", è stato finalmente identificato. Era stato trovato senza documenti.

Crollo Marmolada, identificato il sopravvissuto senza nome: chi è

Il giovane sopravvissuto al disastro della Marmolada, ricoverato da domenica all’ospedale di Treviso, ha finalmente un nome. Secondo alcune fonti sanitarie, si tratta di un uomo di 30 anni, originario del Trentino, che al momento si trova in prognosi riservata. I medici del Ca’ Foncello avevano riscontrato un importante edema cerebrale e lesioni agli organi interni al momento del ricovero. Il giovane era stato trovato in stato di incoscienza senza nessun documento.

Strage della Marmolada, Zaia: “Una coppia ha ritrovato il figlio”

“Dopo aver parlato con due coppie di genitori ieri a Canazei, nella sala dell’accoglienza dei famigliari dei dispersi sulla Marmolada, ho deciso di far fare alcune foto e confrontarle con i particolari anatomici, per vedere se era possibile arrivare a un riconoscimento. Ebbene questa mattina una coppia di genitori ha ritrovato il proprio figlio. Il paziente in prognosi riservata a Treviso ora ha un nome e un cognome” ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto.