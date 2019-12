Un grave incidente si è verificato sulla Tangenziale Sud di Bergamo, all'altezza di Zanica: morta una donna, un 40enne ferito gravemente.

Una donna di 42 anni ha perso la vita in un incidente mortale avvenuto sulla Tangenziale Sud di Bergamo, all’altezza di Zanica. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, due auto si sono scontrate per cause ancora da accertare. Un uomo di 40 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato a Seriate. Il sinistro si è verificato nella serata di mercoledì 11 dicembre verso le ore 22:30. I soccorsi, inoltre, sono giunti rapidamente sul posto, ma non sono potuti intervenire per salvare la donna. La Polizia stradale ha effettuato gli opportuni rilievi per verificare e accertare la dinamica di quanto accaduto. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Bergamo.





Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, ma sono in corso le indagini per verificare il sinistro. Secondo le prime informazioni, l’impatto è avvenuto nel territorio di Zanica. La donna di 42 anni a bordo della sua auto è deceduta, mentre l’uomo che si trovava sul secondo mezzo coinvolto è rimasto ferito. Il 40enne è stato trasferito all’ospedale di Seriate. L’impatto, verificatosi intorno alle ore 22:30 ha causato la chiusura del tratto stradale compreso tra Zanica e Grassobbio. Sul posto oltre ai mezzi sanitari e alle ambulanze erano presenti anche i Vigili del Fuoco, la polizia e i carabinieri di Bergamo. La ricostruzione del sinistro è in fase di accertamento, seguiranno aggiornamenti.