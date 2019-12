Una vasto incendio è divampato la Larciano, in provincia di Pistoia, in una filatura sita nella frazione di Castelmartini.

Allarma in provincia di Pistoia, dove nella serata del 14 dicembre un violento incendio è divampato a Larciano in una filatura sita nella frazione di Castelmartini. Le fiamme, visibili da tutta la Valdinievole, hanno da subito raggiunto una notevole estensione e hanno reso necessario l’intervento di diverse squadre di Vigili del Fuoco provenienti sia da Pistoia che da Montecatini. Al momento il comune di Larciano sta avvisando i residenti sui social chiedendo di tenere le finestre chiuse per evitare l’inalazione di fumo presente nell’aria: “Tutti i residenti di Castelmartini nelle vie Martiri del Padule, Gioberti, Francesca, Puntoni e Monsummanese per un raggio di 1 km dal luogo dell’incendio, sono tenuti a tenere porte e finestre chiuse fino a domani”.