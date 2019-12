Caso Cucchi, depistaggi: due imputati chiedono di costituirsi parte civile

Due degli imputati nel processo per depistaggio nel caso Cucchi hanno avanzato richiesta per costituirsi parte civile.

Emergono nuovi colpi di scena nel caso della morte di Stefano Cucchi: durante l’ultima udienza il dibattimento è stato rinviato a seguito dell’astensione del giudice, ex carabiniere ora in congedo. Tuttavia, nel giorno della prima udienza del processo per depistaggi arriva il nuovo colpo di scena: due imputanti hanno chiesto di costituirsi parte civile contro due loro colleghi co-imputati per falso ideologico.

Caso Cucchi: novità nel processo

Colombo Labriola e Francesco Di Sano sono imputati nel caso della morte di Stefano Cucchi, ma avrebbero deciso di avanzare la richiesta di costituzione a parte civile per testimoniare contro Francesco Cavallo e Luciano Soligo, due tenente colonnello e superiori in grado di Labriola e Di Sano. Secondo i legali, questi ultimi avrebbero infatti ricevuto disposizioni di modifica di alcuni atti: “L’ordine fu fato da chi sapeva qualcosa di più – fanno sapere i legali – costringendo altri ad eseguire.

Loro hanno subito un danno di immagine, come è successo per gli agenti della polizia penitenziaria“. Il pm, parlando della richiesta avanzata dai due imputati l’ha definita “inammissibile“.





Il processo per depistaggio

Oggi, 16 dicembre, è il giorno della prima udienza del processo che dovrebbe portare a scoprire la verità su ciò che è realmente accaduto dopo la morte di Stefano Cucchi, avvenuta ormai 10 anni fa. A processo ci sono 8 carabinieri accusati di falso e depistaggio. Dell’elenco fanno parte Alessandro Casarsa, Francesco Cavallo, Massimiliano Colombo Labriola, Francesco Di Sano e Luciano Soligo. Dalle indagini sarebbero emersi omissioni in relazioni a denunce per falso e false dichiarazioni.