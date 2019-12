Diverse scosse di terremoto hanno interessato Potenza, di cui la più forte con magnitudo 3.0 avvertita distintamente dai residenti.

Paura in provincia di Potenza, dove nella serata di sabato 28 dicembre 2019 si sono verificate diverse scosse di terremoto a distanza ravvicinata. Quella più forte ha avuto magnitudo 3.0 ed è stata avvertita dalla popolazione, anche se al momento non si registrano danni a cose o persone.

Terremoto a Potenza

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha evidenziato come quest’ultima abbia avuto epicentro a Pignola, comune a pochi chilometri di distanza dal capoluogo lucano. Verificatasi alle 22:32, è avvenuta ad una profondità di 21 chilometri.

Nel giro di pochi minuti hanno avuto luogo altre brevi scosse di minor intensità, tra cui una alle 22:57 con epicentro sempre a Pignola e una magnitudo leggermente inferiore di 2.9. Una terza replica si è poi verificata alle 23:01 e ha avuto una magnitudo di 2.1.

Tutte e tre sono state distintamente avvertite dai residenti nel piccolo comune. Anche le aree immediatamente limitrofe l’avrebbero sentito, tra cui la stessa Potenza situata a 7 km.

Tra le altre zone vicine l’INGV segnala poi Abriola a 8 km, Tito a 11 km, Clvello e Anzi a 12 km e Vaglio Basilicata a 13 km. Lo sciame sismico non avrebbe causato alcun danno a cose o persone, e ai Vigili del Fuoco non è giunta alcuna segnalazione.

Sono ore difficili per Potenza e per l’intera regione, che a causa delle temperature sotto lo 0 sono interessate da gelo e nevicate. Il capoluogo è infatti già imbiancato e le previsioni per l’intero weekend del 28-29 dicembre 2019 parlano di intermittenti e irregolari rovesci di neve.