Spiacevole episodio per Papa Francesco mentre stringeva la mano ai fedeli accorsi in Piazza San Pietro, a Roma. Dopo la solenne celebrazione del Te Deum avvenuta nella basilica vaticana, il Pontefice è sceso in piazza per ammirare il presepe plastic free donato dalla regione del Trentino-Alto Adige.

Come spesso usa fare, Papa Francesco si era avvicinato alla folla di fedeli per salutarli e ringraziarli. Improvvisamente però, una donna, ha afferrato la mano di Bergoglio senza lasciarlo andare. La fedele è arrivata persino a strattonargli il braccio.





Per potersi liberare Papa Francesco ha dovuto schiaffeggiare la mano della donna. Solo a quel punto l’invadente signora ha smesso di tirargli la manica della talare bianca. Dietro di lui, ad assistere alla scena, il suo aiutante, il quale reggeva la solita cartella di pelle nera.

Da diverse tempo, Papa Francesco, per godere di una maggiore libertà di movimento quando incontra i fedeli, ha deciso di lasciare la sua scorta personale indietro di qualche metro. La scena è stata ripresa in un video, il quale è diventato subito virale sui social, superando in poco tempo le 3 milioni di visualizzazioni.

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter’s Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn’t let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz

— Catholic Sat (@CatholicSat) December 31, 2019