Dello, auto tampona autocisterna: muore 38enne

A Dello un'Alfa Romeo Giuletta si è schiantata contro un'autocisterna. Nulla da fare per il conducente 38enne, morto sul colpo.

A Dello ( Brescia) nella notte di venerdì 17 gennaio un’Alfa Romeo Giuletta si è schiantata contro un’autocisterna. Nulla da fare per il conducente 38enne, morto sul colpo.

Dello, fatale scontro per il 38enne

Un’altra notte tragica sul fronte stradale. Verso l’una di notte di venerdì 17 gennaio, A Dello (nel bresciano) un’Alfa Romeo Giuletta si è scontrata contro un’autocisterna, finendo con la parte interiore proprio sotto il mezzo pesante.

Al volante dell’auto c’era un38enne residente del posto che però è rimasto vittima dell’incidente. Oltre ai soccorsi, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Brescia e Orzinuovi, insieme a un’ambulanza e un’automedica. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente: con ogni probabilità l’uomo giungeva a velocità sostenuta e non avrebbe fatto in tempo a frenare una volta visto l’automezzo.

Brescia zona pericolosa

Nelle ultime settimane Brescia è apparsa spesso sulle pagine di cronaca per via di questi incidenti stradali ricorrenti in città o zone limitrofe: ricordiamo per esempio lo scontro avvenuto lo scorso 30 dicembre 2019, quando una Ferrari andò a scontrarsi all’imbocco dell’A1 contro il guardrail, per fortuna senza vittime.

Ben più grave l’incidente avvenuto la sera del 29 dicembre, quando due auto si sono scontrate lungo la Statale 42 ferendo gravemente un 48enne e due giovani ragazze di 17 e 19 anni.

Le due ragazze accusarono ferite lievi, mentre per l’uomo i dottori rietennero doveroso ricorrere all’intervento chirurgico.