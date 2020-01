Nella mattinata di mercoledì 22 gennaio un incendio è divampato in una ditta di demolizione di auto nei pressi di San Severo.

Un’alta colonna di fumo si è alzata nei pressi di San Severo: un incendio è divampato in una ditta di autodemolizioni. Il rogo era ben visibile anche dalla vicina Statale 16 che collega i paesi di San Severo e Torremaggiore. Le fiamme hanno invaso la struttura nella mattinata di mercoledì 22 gennaio e si sono propagate rapidamente per tutto il complesso. A intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco di San Severo, Lucera e Foggia. Da quanto si apprende, infine, non ci sarebbero persone coinvolte nel rogo.





Incendio a San Severo

A bruciare, in particolare, sono stati componenti di metallo, plastica e gomma. Il rogo, inoltre, è stato avvistato anche dalle auto che percorrevano la vicina statale 16 che collega i paesi di San Severo e Torremaggiore. Sul posto sono intervenute quattro squadre di vigili del fuoco provenienti da Foggia, Lucera e San Severo. Per il momento non si hanno notizie di feriti.