Sarebbe un virus influenzale di tipo B quello da cui è affetta un donna di Parma sospettata di aver contratto il coronavirus in Cina.

Dopo il falso allarme sulla cantante cinese rientrata a Bari sospettata di aver contratto il coronavirus, un’altra smentita arriva da Parma. Le prime analisi su una donna, sempre di ritorno dalla Cina, che si credeva essere affetta dal virus n-CoV, hanno rivelato che la paziente è affetta da semplice influenza di tipo B.

Coronavirus a Parma: allarme rientrato

La donna era da poco rientrata da Wuhan, città di origine dell’epidemia, e ha accusato dei lievi sintomi di infezione alle vie respiratorie. Così si è recata a fare degli accertamenti, temendo di aver contratto il virus cinese. Si tratta di una cinquantenne italiana residente nel parmense recatasi in Cina per un tour musicale insieme alla collega di Bari che si sospettava aver avuto i sintomi dell’infezione.

Le prime analisi effettuate su un tampone orofaringeo della paziente all’Ospedale Maggiore di Parma hanno fatto emergere la presenza del virus influenzale di tipo B.

Serviranno comunque altri accertamenti per escludere del tutto la presenza del Coronavirus che dovranno arrivare dai laboratori di riferimento. “Sapremo tutto entro un paio di giorni“, ha spiegato l’infettivologo Carlo Calzetti.

Attualmente la donna è ricoverata nel reparto di malattie infettive ed è sotto costante monitoraggio da parte del personale medico. Come previsto in questi casi e in via del tutto precauzionale sono state adottate tutte le misure stabilite dal Ministero della salute e dalle Autorità sanitarie regionali.

Coronavirus in Francia

Sono invece stati confermati i due casi sospetti di virus n-CoV in Francia. Due pazienti, uno a Bordeaux e uno a Parigi l’hanno contratto durante un viaggio in Cina. A confermarlo è stato il ministro della Salute francese.