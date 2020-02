Spaventoso incendio in una casa a Messina: due anziane sono morte carbonizzate, mentre una donna di 83 anni è riuscita a salvarsi.

Paura a Messina: un incendio è divampato in una casa a Nizza intorno alle ore 5 del mattino di mercoledì 12 febbraio. Da quanto si apprende, inoltre, due sorelle di 90 e 97 anni sarebbero morte carbonizzate, mentre una terza donna di 83 anni è stata tratta in salvo. I vigili del fuoco si sono precipitati sul posto e sono intervenuti rapidamente. Nulla però è stato possibili fare per salvare le due sorelle.





Messina, incendio in una casa

I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno domato il rogo e una volta messa in sicurezza la zona hanno trovato i due corpi senza vita bruciati dalle fiamme. Secondo le prime ricostruzioni, pare che l’incendio sia scoppiato da un corto circuito partito dal bagno. La donna di 83 anni che è riuscita a mettersi in salvo non ha potuto fare nulla per le due sorelle di 90 e 97 anni che hanno perso la vita nella villetta sul lungomare di Nizza. Presenti sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le opportune indagini sul caso.