Coronavirus, primi due contagi in Veneto: otto nuovi casi a Codogno

Nella serata del 21 febbraio sono stati confermati i primi due contagi di coronavirus in Veneto, mentre altre otto persone risultano positive ai test clinici a Codogno, dov’è attualmente ricoverato il cosiddetto paziente uno. I pazienti veneti sono due anziani residenti nella zona dei Colli Euganei, trovati positivi ai tamponi effettuati dall’ospedale di Padova. Con i nuovi casi nel lodigiano invece, i contagiati presenti in Lombardia salgono complessivamente a 14.

Coronavirus, nuovi contagi in Veneto

Stando a quanto riportato dalla stampa locale, i due anziani contagiati in Veneto sono entrambi originari del comune di Vo’, nella provincia di Padova, e sembrerebbe che frequentassero lo stesso bar di paese. I due sono al momento ricoverati nel reparto malattie infettive dell’ospedale di Padova, dove è atteso il risultato del secondo test sui tamponi, spediti per le analisi all’Istituto Spallanzani di Roma.

Nel lodigiano invece sono attualmente 14 i contagiati dal coronavirus, dopo gli otto nuovi casi riscontrati in serata.

L’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ha altresì affermato: “Altre otto persone sono risultate positive. Sono cinque tra medici e infermieri e tre pazienti”. Nel frattempo, la società del Piacenza Calcio ha deciso di sospendere gli allenamenti del proprio settore giovanile.





Le parole del ministro Speranza

In serata sono giunte anche le parole del ministro della Salute Roberto Speranza, che ha personalmente ringraziato la Regione Lombardia per la tempestiva reazione all’emergenza ricordando come in Europa fossero già divampati focolai di coronavirus aventi come epicentro fabbriche o aziende: “Noi avevamo preparato un piano, che ora si dovrà solo attuare. Dobbiamo circoscrivere quest’area. Lavorare perché il virus venga trattenuto lì dentro. Tra le misure la sospensione della attività lavorative, commerciali e di tutti gli eventi pubblici, la sospensione delle attività educative e dell’infanzia, la sospensione delle attività ludico sportive”.