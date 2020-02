Coronavirus, primo italiano positivo in Lombardia: è uomo di 38 anni

Un italiano di 38 anni residente in Lombardia è risultato positivo ai test per il coronavirus ed è ora ricoverato all'ospedale di Codogno.

Nella notte tra il 20 ed il 21 febbraio è stato riscontrato il primo caso di cittadino italiano trovato positivo al coronavirus in Lombardia. L’uomo, un 38enne, è stato ricoverato d’urgenza presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Codogno, in provincia di Lodi. Al momento le attività della struttura ospedaliera sono state temporaneamente interrotte in via precauzionale, mentre gli operatori sanitari stanno contestualmente effettuando le controanalisi del caso sul paziente.



Coronavirus, italiano positivo in Lombardia

Stando a quanto riportato dagli organi di stampa, l’uomo si sarebbe recato in maniera autonoma ad un pronto soccorso del lodigiano nella serata del 20 febbraio con i sintomi di una grave insufficienza respiratoria che avrebbe sin da subito destato sospetti nel personale medico presente. Una volta effettuati i test di rito, i dubbi degli operatori sanitari sono stati dipanati quando il 38enne è risultato effettivamente positivo al coronavirus Covid-19.

A scopo cautelativo sono stati quindi chiusi tutti gli accessi all’ospedale di Codogno ed interrotte le attività programmate, mentre nel frattempo venivano effettuati test su tutte le persone che sono entrate in contatto con l’uomo contagiato.





Riunita l’unità di crisi in Regione

Nel frattempo le autorità regionali hanno riunito un’unità di crisi d’emergenza presso la sede di Palazzo Lombardia, allo scopo di impostare le contromisure necessarie che verranno comunicate in una conferenza stampa indetta per la mattinata di venerdì 21 febbraio.

In serata è stato diramato anche un comunicato ufficiale dell’assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera, nel quale viene specificato che: “Un 38enne italiano è risultato positivo al test del coronavirus.

Sono in corso le controanalisi a cura dell’Istituto Superiore di Sanità. L’uomo è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Codogno (LO) i cui accessi al Pronto Soccorso e le cui attività programmate, a livello cautelativo, sono attualmente interrotte. Le persone che sono state a contatto con il paziente sono in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie“.