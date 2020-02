Dopo il 38enne di Lodi ricoverato in gravi condizioni al Codogno, sono stati segnalati altri due casi di coronavirus in Lombardia.

Sono stati registrati altri due pazienti contagiati dal coronavirus a Lodi. La prima sarebbe la moglie del 38enne ricoverato al Codogno, l’altro è un paziente presentatosi spontaneamente. Da quanto si apprende, quest’ultimo avrebbe riportato alcune difficoltà respiratorie e la febbre alta. Sono in corso i test anche sulle persone con le quali sarebbe entrato in contatto il 38enne.

Coronavirus a Lodi: due casi sospetti

Altri due casi di contagio per coronavirus sono stati segnalati dopo il 38enne positivo ai test a Lodi: entrambi sono ricoverati all’ospedale Sacco di Milano. Da quanto si apprende una sarebbe la moglie dell’uomo ricoverate a Lodi, mentre l’altro paziente è un uomo che ha presentato i sintomi di una polmonite. Si tratterebbe, secondo le primissime informazioni, di un collega che aveva incontrato il primo contagiato nei giorni passati.





Sono in corso anche gli opportuni accertamenti sulle persone con le quali è entrato in contatto il 38enne contagiato: si tratta di 70 pazienti tra colleghi, amici, parenti e medici.

Stando alle ricostruzioni, il 38enne avrebbe avuto una cena con alcuni colleghi rientrati dalla Cina prima che venissero attuate le misure sanitarie di sicurezza. In quel frangente potrebbe aver contratto il virus cinese. Un suo collega, infatti, è attualmente ricoverato al Sacco di Milano, ma in buone condizioni. Per il 38enne lodigiano, invece, la situazione sembra peggiorare: i medici parlano di “gravi condizioni”. Si tentano, infine, di ricostruire gli ultimi spostamenti del paziente infetto.

Il messaggio di Roberto Burioni

Il virologo Roberto Burioni, nel frattempo, ha lanciato un messaggio sui social: “Le ultime notizie mi portano a ripetere per l’ennesima volta l’unica cosa importante. Chi torna dalla Cina – ha scritto su Twitter – deve stare in quarantena. Senza eccezioni. Spero che i politici lo capiscano perché le conseguenze di un errore sarebbero irreparabili”.