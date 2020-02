Tornato dalla Cina lo scorso 21 gennaio, ecco quanto dichiarato da colui che viene considerato il paziente zero

Due mesi dopo il primo caso registrato a Wuhan, il Coronavirus è arrivato anche in Italia, portando con sé, purtroppo, il primo decesso. Il presunto “paziente zero” è stato quindi messo in quarantena e resta, anche lui, in attesa di ulteriori delucidazioni in merito.

Coronavirus, paziente zero

“Sono sempre stato sano e non sapevo niente fino a stanotte, quando mi sono venuti a prelevare. Il Coronavirus potrebbe benissimo venire da un’altra persona, non è detto che l’abbiano preso da me”. Sono queste le parole utilizzate dal cosiddetto paziente zero dalla quarantena ai microfoni di Milano Today. Ricoverato dalla scorsa notte all’ospedale Sacco di Milano, è sospettato di essere il paziente zero da cui sarebbe partito il focolaio di Coronavirus che ha infettato finora 16 persone in Lombardia.

“I miei amici che si sono ammalati di Coronavirus hanno dato il mio numero ai medici indicandomi come la possibile causa scatenante di tutto.

Nella notte mi hanno portato al Sacco”, ha quindi affermato l’uomo tornato dalla Cina lo scorso 21 gennaio. Per poi aggiungere: “Non mi dicono niente qua. Quello che so lo vengo a sapere per vie traverse. C’è un dottore che per telefono mi dà qualche notizia. Ne ho di più dalla televisione, ma sono mezze false. Non mi hanno ancora dato il responso del tampone dei miei genitori e della mia famiglia”.





A proposito del suo stato di salute, poi, ha sottolineato come “Non avevo sintomi, ho avuto solo un po’ di raffreddore e un accenno di influenza che non è mai sfociata in influenza“. A proposito del 38enne finito in terapia intensiva, poi, ricorda: “Abbiamo fatto due cene a Codogno e poi una birretta a Casalpusterlengo”.

Una situazione sicuramente difficile, con il presunto paziente zero che ha aggiunto: “Ho un amico che ha rischiato di morire ieri sera, sua moglie è infetta, tutte le televisioni dicono che sono il paziente zero, non mi trovano niente e quindi non so se lo sono”.