Coronavirus: Italia terza al mondo per numero di contagi

Sale a 152 il numero dei contagi nel nostro paese: Italia al terzo posto per numero di contagi.

Arriva a quota 152 il numero dei contagi in Italia per il coronavirus. In poche ore il numero dei contagiati dal virus che sta spaventando la Cina ha abbattuto il muro dei 150.

Coronavirus, Italia terza al mondo per contagi

Dopo la conferma del commissario straordinario Borrelli, l’Italia abbatte il muro dei 150 contagi ed è il terzo paese al mondo per numero di persone contagiate da coronavirus. Il primo resta ovviamente la Cina, con quasi 77mila casi, mentre al secondo posto si trova la Corea del Sud con 602 casi. Dopo l’Italia si trova il Giappone, dove i casi per ora sono 135. Intanto nel nostro paese c’è stata la terza vittima: si tratta di una donna, ricoverata a Crema, che aveva una situazione oncologica molto grave.

Coronavirus, Lombardia la più colpita

Le zone del nord Italia sono le più colpite dall’infezione causata dal coronavirus.

Prima tra tutte -e con ampio distacco- la Lombardia, che ha adottato forti maniere preventive. In primis, è stata prevista la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Anche partite di calcio, manifestazioni sportive e fieristiche sono state rimandate a data da destinarsi: insomma, meglio evitare di riunire tante persone in un solo luogo per evitare il diffondersi del virus. Anche molte aziende stanno adottando il metodo dello smartworking, facendo lavorare i propri dipendenti da casa. I negozi invece, per ora, restano aperti: il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha spiegato che, tra le misure necessarie per contrastare la diffusione del coronavirus, “ad oggi non è stata presa in considerazione” la possibile chiusura dei negozi. Fontana ha spiegato che in questo caso si tratta di una soluzione “non necessaria”.

Tuttavia non è escluso che la decisione possa cambiare per un aggravamento della situazione.