Altri quattro casi di coroanvirus sono stati accertati in Liguria, presso l'hotel di Alassio dove era stato registrato il primo contagio.

Nella giornata del 26 febbraio sono stati registrati altri quattro casi di coronavirus ad Alassio, in Liguria. Si tratta di quattro ospiti dell’albergo dove soggiornava la donna 72enne trovata positiva al virus martedì 25. Con questi quattro casi salgono a sei i contagiati all’interno della regione, come confermato dal presidente Giovanni Toti in conferenza stampa: “Sono ricoverati all’ospedale San Martino, alcuni dei quali hanno sintomi molto lievi, nelle prossime ore i sanitari decideranno le terapie”.