Coronavirus a Milano, in isolamento anche il capo della Polizia locale

Anche il capo della Polizia locale di Milano Marco Ciacci è stato messo in isolamento dalle autorità sanitarie come accaduto al Presidente Fontana.

Nella serata del 27 febbraio è stato reso noto che anche per il capo della Polizia locale di Milano Marco Ciacci è stato disposto il regime di isolamento, in quanto entrato in contatto con la collaboratrice del Presidente della regione Attilio Fontana risultata poi positiva al coronavirus. Nei confronti di Ciacci è stata disposta la stessa misura attuata mercoledì 26 per il presidente Fontana.