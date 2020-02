Incidente sull’autostrada Palermo-Mazara: auto esce di strada e si schianta

Incidente mortale sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo: un'auto con a bordo un ragazzo di 24 anni è uscita di strada.

Tragedia sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, dove si è verificato un incidente mortale: un ragazzo di 24 anni ha perso la vita. Da quanto si apprende, il giovane stava percorrendo il tratto autostradale quando sarebbe uscito di strada con l’auto e si sarebbe schiantato fatalmente. Sono ancora incerte le cause e la dinamica dell’incidente, ancora al vaglio degli inquirenti. La vittima era un impiantista di Montelepre.





Incidente sulla Palermo-Mazara

Emanuele Gaglio è il ragazzo di 24 anni che ha perso la vita in un incidente all’altezza dell’uscita per Gallitello, sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Viaggiava a bordo della sua auto, una Fiat Panda, quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe uscito di strada. La sua corsa è terminata con un tragico schianto che ha messo fine alla sua vita.

Inutili si sono infatti rivelati i soccorsi tempestivi del personale medico e sanitario giunto sul posto. Presenti sul luogo del sinistro anche la Polizia stradale e i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ipotesi, pare che il giovane sia andato a schiantarsi sul guardrail sinistro dopo aver provato a scansare dei cunei persi da un autocarro che lo procedeva. Insieme al 24enne morto sul colpo si trovava anche un ragazzo di 19 anni che ha riportato alcune ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’ambulanza lo ha trasferito all’ospedale di Alcamo.

Episodio precedente

Un altro tragico incidente dalla simile dinamica si era verificato sempre sull’A29 pochi giorni prima. A perdere la vita, in questo secondo caso, è stato Girolamo Falcetta, un uomo di 62 anni originario di Misilmeri.

Stava viaggiando sulla sua auto insieme alla moglie e alla figlia quando all’improvviso è andato a schiantarsi contro il guardrail all’altezza dello svincolo di Tommaso Natale. L’autista è deceduto, mentre moglie e figlia erano rimaste ferite.