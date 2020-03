Acqua alta a Venezia: previsto un picco di 110 cm per il 3 marzo 2020

Il Centro maree del comune di Venezia ha diramato l'allerta meteo per la giornata di martedì 3 marzo 2020: torna l'acqua alta in città.

Scatta l’allerta meteo a Venezia per la giornata di martedì 3 marzo 2020: torna l’acqua alta in città con un picco previsto fino a 110 cm. Non solo emergenza coronavirus, dunque: per il capoluogo del Veneto si prospetta anche il margine del maltempo. Nel pomeriggio di lunedì, infatti, si attendono forti venti di Scirocco su tutto l’Adriatico, mentre per martedì il Centro maree del Comune ha diramato un picco massimo di 110 centimetri alle ore 2:00 del 3 marzo 2020.

Venezia, acqua alta 3 marzo 2020

Scatta l’allerta arancione in diverse Regioni italiane: è attesa un’ondata di maltempo sulla nostra penisola già dal pomeriggio di lunedì 2 marzo. In particolare a Venezia è stato diramato l’allarme per il ritorno dell’acqua alta nella giornata di martedì 3 marzo 2020.

Si attende, secondo le previsioni del Centro maree del Comune, un picco massimo di 110 centimetri alle ore 2:00. Su Twitter vengono segnalati ora per ora tutti gli aggiornamenti.

#MAREA h11: Previsti forti venti di scirocco su tutto l’Adriatico.

Prossimo massimo 110 cm per le ore 2 del 3 marzo, marea molto sostenuta.

La marea non rispetta gli orari astronomici.

Dalla giornata di martedì 3 fino a giovedì 5 marzo, marea normale. https://t.co/zkBhpJJjym — CPSM Venezia (@ICPSMVenezia) March 2, 2020

Episodi precedenti

Non è bastato il disastro dello scorso 12 novembre, quando il picco raggiunse quasi 190 centimetri (il secondo livello più alto dal 1966). Dopo le maree di dicembre 2019, è scattata una nuova allerta anche a marzo 2020. Fortunatamente, però, sono previsti “solo” 110 centimetri.