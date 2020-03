Coronavirus, paziente uno di Codogno uscito dalla terapia intensiva

Mattia M., il 38enne di Codogno noto come il paziente uno dell'epidemia di coronavirus, è uscito dalla terapia intensiva e respira autonomamente.

Nella serata del 9 marzo è giunta la notizia che il cosiddetto paziente uno dell’epidemia di coronavirus in Italia, il 38enne di Codogno noto come Mattia M., è uscito dalla terapia intensiva avendo iniziato a respirare in maniera autonoma. L’uomo rimane comunque ricoverato presso l’ospedale San Matteo di Pavia, dove si trova dallo scorso 21 febbraio, mentre la moglie incinta di 8 mesi è ritornata a casa da qualche giorno.

Sulla notizia si è espresso anche l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, che ha precisato: “È stato trasferito dalla terapia intensiva a quella sub intensiva. È stato ‘stubato’ in quanto ha iniziato a respirare autonomamente”.