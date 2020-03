Coronavirus, Chiara Gribaudo è positiva: “Sono in isolamento da giorni”

Positiva al Coronavirus anche Chiara Gribaudo, deputata Pd. "Sono in autoisolamento dopo l'incontro in Regione con il presidente Cirio", ha spiegato.

Dopo l’incontro avuto in Regione con il presidente Cirio, positivo al Coronavirus, la deputata Pd Chiara Gribaudo ha optato per l’autoisolamento. Anche lei è stata sottoposta al tampone ed è risultata positiva al Covid-19.



Coronavirus, positiva Chiara Gribaudo

La deputata piemontese esponente del Pd ha annunciato sul suo profilo Facebook di essere positiva al Coronavirus. “Sono in isolamento da giorni in percorso di assistenza sanitaria. Oggi è arrivata anche per me la conferma di positività al Covid-19″, ha spiegato. Non si perde d’animo e commenta: “Non mollo, non molliamo. Stiamo a casa”, ha ribadito.

Quindi ha spiegato: “Come sapete sono in autoisolamento dopo l’incontro avuto in Regione con il presidente Cirio, positivo al Coronavirus. Sono così entrata nel protocollo di prevenzione e assistenza da alcuni giorni”.

Sabato 14 marzo “ho avuto conferma di essere positiva al Covid19. Sto abbastanza bene“, ha fatto sapere.

“Continuo il mio isolamento insieme a tante e tanti italiani. Lavoro al telefono e scrivo note e proposte per le misure da prendere per il Paese”, ha aggiunto. Non sono mancati neppure i ringraziamenti a “tutte le persone che mi stanno vicino, a distanza, facendomi sentire tutt’altro che sola. Voglio, ancora una volta e proprio in questo momento, ringraziare tutto il personale sanitario che sta lavorando con abnegazione per la nostra salute. E tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che stanno garantendo le filiere essenziali. Dobbiamo resistere. Dobbiamo stare a casa! Ce la faremo”.





Anche il governatore della Regione, Alberto Cirio, è ancora in isolamento fiduciario.

“Sto benissimo. Il periodo di isolamento termina venerdì. A quel punto, come per tutti, il protocollo prevede l’esecuzione di un secondo tampone”, ha fatto sapere.