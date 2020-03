Coronavirus, positivo al test il presidente del Piemonte Alberto Cirio

Il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio è risultato positivo ai testi per il coronavirus, come fanno sapere dal suo staff.

Il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio è risultato positivo ai test per il coronavirus. La notizia è stata diffusa dal suo staff nella giornata dell’8 marzo, aggiungendo inoltre: “Le sue condizioni di salute sono buone e il presidente ha già attivato tutte le procedure previste per le verifiche e la messa in sicurezza delle persone a lui più vicine, a cominciare dalla Giunta, lo staff e i colleghi, le persone con cui è stato a contatto di recente e naturalmente la sua famiglia”.