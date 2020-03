Coronavirus, Papa Francesco: “Non sprecate questi giorni difficili”

Papa Francesco ha invitato tutti i fedeli a non sprecare questi giorni difficili e a essere vicini l'uno all'altro: il suo messaggio.

Intervistato da Repubblica, Papa Francesco ha lanciato un messaggio al mondo durante l’epidemia di coronavirus. “Dobbiamo ritrovare la concretezza delle piccole cose – ha detto il Pontefice -, delle piccole attenzioni da avere verso chi ci sta vicino, famigliari, amici. Capire che nelle piccole cose c’è il nostro tesoro“. Francesco ha invitato i fedeli a non sprecare questi giorni difficili ed è andato a pregare il Signore affinché possa fermare questa emergenza. Lo scatto del Papa a piedi per le vie di Roma ha fatto il giro del web e alcuni non si sono risparmiati le critiche.

Coroanvirus, messaggio di Papa Francesco

“Ho chiesto al signore di fermare l’epidemia” di coronavirus, ha detto Papa Francesco al giornalista che lo ha intervistato. “Signore, fermala con la tua mano.

Ho pregato per questo”. L’invito del Pontefice è quello di non sprecare questi giorni difficili. “Ci sono gesti minimi, che a volte si perdono nell’anonimato della quotidianeità. Gesti di tenerezza, di affetto, di compassione, che tuttavia sono decisivi, importanti”.

“Sono gesti familiari di attenzione ai dettagli di ogni giorno – ha aggiunto ancora – che fanno sì che la vita abbia senso e che vi sia comunicazione e comunione fra di noi”. Un concetto che Papa Francesco ha voluto ricordare anche durante la messa celebrata a Santa Marta: “In questo momento di pandemia, Dio chiede a noi di non allontanarci, di essere vicini l’uno all’altro, di manifestare di più la nostra vicinanza, di farla vedere di più.

Dio ha voluto accompagnarci nella vita”.