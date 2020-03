Coronavirus Avellino, anche le suore producono mascherine

Le suore di Avellino si sono destreggiate nella produzione di mascherine anti-coronavirus: la richiesta è sempre maggiore.

Nella diocesi di Avellino anche le suore si stanno attivando nella produzione di mascherine per fronteggiare la richiesta in seguito all’epidemia di coronavirus. “Due dei monasteri della diocesi, sono attualmente impegnati nella realizzazione di mascherine: le suore Oblate di Avellino e le suore Benedettine di Mercogliano. Ne hanno già realizzate qualche centinaio per distribuirle a quanti ne facciano richiesta nella diocesi”. Queste le parole del vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, a Vatican News. Come Chiesa, prosegue, “il primo imperativo è essere presenti, vicini. Le campane suonano lo stesso, anche se segnano l’orario di celebrazione a cui non si può partecipare, ma costituiscono una sorta di segnale per i fedeli, il segnale che la Chiesa – sottolinea il vescovo – non si è ritirata sull’Aventino”.