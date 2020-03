Un paziente contagiato dal coronavirus e ricoverato all'ospedale di Cremona si è tolto la vita nella notte gettandosi dal settimo piano.

Dramma nella notte fra lunedì 23 e martedì 24 marzo a Cremona: un paziente contagiato dal coronavirus si è tolto la vita gettandosi dal settimo piano. Era ricoverato presso l’ospedale Maggiore e, forse angosciata dalla malattia e avvolto dal timore di non riuscire a uscirne, si è gettato nel vuoto. Purtroppo, per il 73enne non c’è stato nulla da fare. Il giorno prima a Monza, il 24 marzo, un’infermiera si era suicidata dopo aver scoperto di essere positiva al Covid-19. Si tratta del secondo caso in Italia: ancora prima un’altra donna del Friuli si era tolta la vita.

Coronavirus Cremona, muore paziente contagiato

Una lotta prima che fisica anche psicologica quella contro il coronavirus: un paziente contagiato e ricoverato al Maggiore di Cremona non ce l’ha fatta.

Aveva 73 anni, poteva guarire come già accaduto per altre persone anziane, ma la paura e il timore hanno avuto il sopravvento. Nella notte tra il 23 e il 24 marzo, infatti, l’uomo si è gettato nel vuoto lanciandosi dal settimo piano dell’ospedale.

L’anziano era ricoverato dal 20 marzo scorso a Cremona nel vecchio reparto di Ginecologia della struttura ospedaliera di largo Priori. A cause dell’emergenza, però, da un mese a questa parte anche quel reparto viene utilizzato per l’accoglienza dei pazienti Covid. Lo stato di salute del 73enne – secondo le informazioni ricevute dai sanitari – non era particolarmente buono. Con il passare dei giorni, infatti, l’anziano andava peggiorando, ma non era detta l’ultima speranza.





Forse la paura di aver infettato qualche parente, o l’ansia e il timore di vedere soffrire i suoi cari.

Il 73enne si è tolto la vita all’improvviso. Il personale medico e sanitario è profondamente scossa da quanto accaduto.