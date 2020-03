Il discorso di Urbano Cairo ai suoi dipendenti non è piaciuto quasi a nessuno. Secondo molti, ciò che ha detto è inappropriato.

Urbano Cairo, presidente dell’omonima società e di RCS, ha pubblicato su Instagram un video discorso in cui cerca di motivare i suoi dipendenti. Fin qui, nulla di male, peccato che il video stia facendo il giro della rete, sollevando aspre polemiche per diversi motivi.

Il discorso di Urbano Cairo

Nel video “incriminato”, l’imprenditore si presenta nell’elegante salotto di casa sua, in abito da business. Durante il suo surreale monologo, sembra quasi che dipinga l’emergenza Coronavirus come un’opportunità per fare guadagni, soprattutto attraverso la pubblicità.

Secondo Urbano Cairo, il periodo storico che stiamo vivendo sarebbe particolarmente promettente per le tasche della sua attività, tanto che inizia a fare un elenco dei clienti che gli hanno dato un riscontro positivo di recente.

Sicuramente positiva e piacevole la parte in cui intima a tutti di non abbattersi ma darsi da fare per rimanere “sul pezzo”, non molto apprezzabile, invece, il resto del messaggio.

Polemiche sul messaggio veicolato

Le critiche arrivano anche da parte del Corriere della Sera, ma per una motivazione leggermente diversa: sul quotidiano si legge un comunicato che parla dell’annuncio, di RCS, di voler distribuire un dividendo ai soci invece che aiutare la redazione stessa. Un esborso complessivo di oltre 15 milioni di euro: “Riteniamo legittima la remunerazione del capitale di rischio, ma ci sono momenti in cui è necessario saperci rinunciare per il bene dell’azienda”, cita il testo, “In questa fase tale cifra, più che in dividendi, andrebbe spesa in investimenti per rafforzare il gruppo e il Corriere nonché affrontare in modo adeguato la profonda trasformazione che sta attraversando il settore dell’editoria”.

Cairo, vista la pioggia di critiche riversatasi su di lui dopo la diffusione del video “motivazionale”, ha deciso di pubblicarne un altro in risposta a queste, sempre sul suo Instagram.

Nel nuovo discorso, sempre vestito di tutto punto e citando i numeri delle sue società, specifica che non ha mai voluto sminuire il discorso Coronavirus ma che semplicemente voleva motivare i suoi dipendenti e collaboratori in un momento difficile.