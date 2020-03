C'è anche un'ex insegnante di 92 anni tra i cinque pazienti di Partinico guariti dal coronavirus: al momento dovranno comunque rimanere in quarantena.

Buone notizie arrivano da Partinico, in provincia di Palermo, dove nella giornata del 30 marzo cinque pazienti sono guariti dal coronavirus tra cui anche un’anziana di 92 anni. La donna, ex insegnante elementare presso la scuola di Montallegro nell’agrigentino, è la persona più anziana ad essere guarita dal Covid-19 in Sicilia ed era giunta in ospedale dieci giorni fa assieme ad altri residenti della casa di cura Villafrati, purtroppo divenuta un focolaio di coronavirus.



Coronavirus, guarita 92enne a Partinico

Alla notizia della guarigione dei cinque pazienti si è subito scatenata la gioia nelle corsie dell’ospedale palermitano, con il responsabile medico Vincenzo Provenzano che ha commentato: “Oltre al coronavirus bisogna sconfiggere il panico alimentato dalle notizie diffuse dai social e la solitudine di questi pazienti che a volte vengono abbandonati per paura da chi sta loro accanto”.

Al momento i cinque pazienti sono in via di dimissione, anche se per essere considerati guariti totalmente dovranno aspettare gli esiti del secondo tampone.

Nel frattempo dovranno rimanere in quarantena all’interno delle loro case, al fine di evitare che una residua carica virale possa far ripartire la trasmissione del coronavirus. Tutti i pazienti guariti sono stati curati con una terapia antivirale, combinata a tachipirina e idrossiclorochina.





Il commento del dottor Provenzano

Una storia che mostra come le cure tempestive sia una delle armi più potenti che abbiamo per sconfiggere la pandemia, come ricorda sempre il dottor Provenzano che aggiunge: “A questa malattia non bisogna lasciare il tempo di aggredire. Se ci si riesce, poi gli strumenti per guarire ci sono e funzionano. Non a caso un paziente che stiamo dimettendo mi ha detto di aver capito che aver avvertito i medici gli ha permesso anche di salvare la sua famiglia, che ha evitato il contagio”.