Il sindaco di San Severo si è scagliato contro chi, sfruttando l'emergenza coronavirus, sta vendendo mascherine a 10 euro.

Parole durissime quelle del sindaco di San Severo (comune in provincia di Foggia) nei confronti delle farmacie che stanno vendendo a 10 euro mascherine che, in tempi precedenti all’emergenza coronavirus costavano un euro.

Coronavirus: sindaco di San Severo sulle mascherine

In una diretta Facebook Francesco Miglio si è espresso con parole di disprezzo verso “quegli strozzini che stanno gonfiando i prezzi di dispositivi di protezione“. “Vi dovete vergognare!“, ha esclamato irato dopo aver avuto notizia da alcuni residenti della sua città che i dispensari locali si stavano approfittando dell’epidemia in atto per trarre guadagni che in altri tempi non avrebbero avuto.

A tal proposito il primo cittadino ha affermato di aver mandato per due volte gli agenti del Nas per effettuare i dovuti controlli nelle farmacie cittadine. Invocando rispetto e solidarietà in un momento tanto difficile dove nessuno dovrebbe pensare al proprio profitto, ha invitato i gestori delle attività “ad avere male a me, senza fare strozzinaggio in questo periodo di sofferenza“.

Ha inoltre spiegato che il Comune ha provato ad acquistarne alcune da distribuire gratuitamente ai nuclei familiari ma non ne ha trovate.

Si è dunque auspicato che la Protezione Civile regionale possa al più presto attuare una distribuzione capillare e gratis dei dispositivi di protezione in modo che tutti possano circolare con le dovute precauzioni per sé e per gli altri. A San Severo, dall’inizio dell’epidemia al 7 aprile 2020, si sono registrati circa 60 casi di coronavirus.