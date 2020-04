Coronavirus, Susanna Micari è morta: addio alla caporeparto del supermercato

Susanna Micari è morta a causa del coronavirus: addio alla caporeparto del supermercato di Concesio, in provincia di Brescia.

Ha lasciato il marito e i suoi due giovani figli: Susanna Micari è morta a 52 anni per cause legate al coronavirus. Nel supermercato dove lavorava tutto il personale è avvolto nel dolore e si stringe alla famiglia di Susanna. Nel rispetto della collega scomparsa precocemente, il supermercato Auchan di Via Europa è rimasto chiuso per 24 ore: Susanna era la caporeparto.

Coronavirus, morta Susanna Micari

“Da quando sei entrata nella nostra famiglia – si legge in una delle tante partecipazioni al lutto – hai saputo conquistarci con la tua voglia di vivere ed è stato facile volerti bene. Ti porteremo nel cuore e ti ricorderemo con le preghiere”. Susanna Micari è scomparsa a causa del coronavirus a 52 anni. Caporeparto del supermercato Auchan di Concesio, in provincia di Brescia, la donna ha lottato per un mese contro il virus.

Era originaria di Reggio Calabria, ma fin da giovanissima aveva deciso di trasferirsi nel Milanese prima e nel Bresciano poi.

Aveva iniziato la sua carriera professionale nel settore della grande distribuzione, nel quale lavorava da oltre 30 anni. Prima al Brico di Vimodrone e ad oggi lavorava presso l’Auchan di Concesio, in provincia di Brescia. La sua scomparsa così precoce ha gettato tutto il personale nello sconforto. Il punto vendita è rimasto chiuso per 24 ore a causa del lutto.

Susanna lascia il marito Cesare, anche lui collega della grande distribuzione, i figli Mabel e Andrea, la mamma Serafina, i fratelli Enzo, Giorgio, Domenica e Angela con le rispettive famiglie.