13 milioni di spettatori uniti nell'ascolto di Andrea Bocelli: grande successo per il concerto di Pasqua tenuto in un Duomo di Milano deserto.

In occasione della Santa Pasqua 2020 Andrea Bocelli ha incantato il mondo intero con un concerto tenuto in un Duomo di Milano deserto a causa dell’emergenza coronavirus. La sua esibizione era visibile in diretta streaming sul suo canale Youtube.

Concerto di Andrea Bocelli al Duomo di Milano

Ad accompagnare la sua voce c’era la musica dell’organo suonato dal maestro Emanuele Vianelli, primo organista del Duomo. La scaletta ha previsto i seguenti brani: Panis angelicus di Ce’sar Franck, l’Ave Maria di Bach/Gounod, il Santa Maria di Mascagni, il Domine Deus rossiniano dalla Petite Messe e Amazing Grace, inno settecentesco ispirato da una conversione.

Mentre Bocelli cantava, sullo schermo apparivano le foto di alcune tra le città che più stanno soffrendo l’epidemia in atto: impossibile quindi non vedere Bergamo, Brescia ma anche New York, città americana con il maggior numero di contagi.

Infine, dopo essersi esibito, l’uomo ha descritto la serata come “un’esperienza inedita e profonda che custodirò tra le memorie in assoluto più care“.

Sono tantissime le persone che hanno seguito live il suo concerto a cui la stampa internazionale ha dato grande rilievo. Il video ufficiale trasmesso in diretta ha totalizzato oltre 13 milioni di visualizzazioni in poco tempo: nonostante l’assenza di un pubblico fisico, il tenore ha comunque raggiunto una platea vastissima grazie ad Internet. E lui stesso ne è stato consapevole, tanto da aver affermato che “quella sensazione d’essere contemporaneamente solo, come lo siamo tutti, al cospetto dell’Altissimo, eppure di esprimere la voce della preghiera di milioni di voci, mi ha profondamente colpito e commosso“.

Al termine dell’evento ha poi ringraziato chi ha reso possibile tutto ciò, ovvero il Comune di Milano, il Duomo e tutti coloro che nel mondo hanno accolto il suo invito unendosi in un abbraccio planetario.