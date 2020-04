Coronavirus Torino, festeggiano pasquetta in barba i divieti: “Un brindisi ai morti”

Un gruppo di ragazzi ha deciso di festeggiare pasquetta pubblicando sui social alcune stories in barba ai divieti anti coronavirus.

Un comportamento che non è passato inosservato proprio a causa dei video pubblicati sui profili social. Un gruppo di ragazzi della provincia di Torino si è riunito per festeggiare pasquetta nonostante il lockdown causa coronavirus. Così, con i calici alzati hanno brindato ai morti e a tutti coloro che non sono riusciti a superare la malattia. “Volevamo festeggiare con voi la Pasquetta – si sente dire nel video su Instagram -, fare un brindisi perché ci dispiace che le persone muoiono ma festeggiamo come fosse l’ultima Pasqua“. E qualcun altro in sottofondo grida: “Non ce ne frega”. E ancora: “Ci siamo ritrovati”.

Coronavirus Torino, giovani festeggiano pasquetta

Selvaggia Lucarelli ha notato il comportamento scriteriato di questi giovani ragazzi e ragazze che si sono ritrovati a pasquetta in provincia di Torino nonostante il coronavirus.

I controlli erano serrati, ma sono bastati alcuni video per incastrare i trasgressori. Con i video lanciati sui social, infatti, era quasi sicuro che i giovani venissero beccati. Sul suo blog la giornalista ha scritto: “E poi dopo i geni milanesi, ci sono loro, from San Mauro, Torino. (Ovviamente ha cancellato le storie alla velocità della luce)”.

“Questa notte decine di persone mi hanno segnalato il video – ha commentato invece il sindaco di San Mauro, Marco Bongiovanni –. Se ne stanno già occupando i carabinieri, convocheranno i ragazzi e si procederà con le sanzioni che prevede il decreto”. incuranti del possibile contagio, infatti, i ragazzi hanno alzato i calici e brindato a coloro che sono morti per questa malattia ancora sconosciuta.