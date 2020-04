Incidente stradale a Latina: esce di strada con lo scooter e muore a 20 anni

Un ragazzo di 20 anni è morto a Latina dopo essere aver perso il controllo dello scooter e dopo essere uscito di strada.

Tragedia a Latina, nel Lazio, dove un ragazzo di 20 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale: mentre si trovava a bordo del suo scooter, infatti, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo andando a finire fuori strada. Inutili si sono rivelati i soccorsi tempestivi del personale medico del 118: il ragazzo è morto sul colpo. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, sulla quale sono in corso le indagini.

Indicente Latina, muore con lo scooter

L’episodio si è verificato giovedì 16 aprile: un ragazzo di 20 anni in sella al suo scooter è uscito di strada e ha perso al vita in un incidente a Latina. Ancora incerti i motivi che hanno portato il giovane autonomamente – almeno secondo le ricostruzioni attuali – fuori strada. la moto stava viaggiando lungo la strada provinciale che collega Borgo Santa Maria ad Acciarella.

La moto è stata arrestata all’improvviso e il giovane è stato sbalzato sull’asfalto. L’impatto rovinoso ha causato il decesso sul colpo del 20enne.

A notare la dinamica di quanto accaduto è stato un passante che, non appena riscontrata la gravità del sinistro, ha provveduto a chiamare i soccorsi. L’uomo ha contattato il Numero Unico delle Emergenze, chiedendo l’intervento urgente di un’ambulanza. Nonostante i tempestivi soccorsi, però, il ragazzo non ce l’ha fatta. I medici ne hanno constatato il decesso, mentre la Polizia Scientifica effettuava gli opportuni rilievi. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.