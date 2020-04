Padova, falso invalido si finge cieco ma va in bicicletta: denunciato

Falso invalido si dichiara cieco, ma gira in bicicletta: denunciato e sanzionato per 350mila euro.

La Guardia di Finanza di Este, in provincia di Padova, ha multato e denunciato un uomo di 66 anni riconosciuto come cieco civile assoluto che però andava in giro in bicicletta e a passeggio con il cane. Il falso invalido è stato seguito per diversi giorni dalle forze dell’ordine che ne hanno filmato i movimenti scoprendo anche che l’uomo usciva di casa senza le comprovate esigenze previste dall’emergenza coronavirus. A destare sospetto era il fatto che circolasse senza l’ausilio del bastone e che attraversasse tranquillamente le strada. A togliere ogni dubbio alla Guardia di Finanza sarebbero state però le ripetute uscite in bicicletta, molte delle quali su piste ciclabili vicino a corsi d’acqua e strade molto trafficate. Da circa 13 anni il 66enne godeva dei fonti destinati agli invalidi, e ora dovrà restituirli.

Padova, denunciato falso invalido

Alle indagini ha fatto seguito un controllo della Guardia di Finanza il cui naturale sviluppo è stata la sanzione.

L’uomo è stato denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato, accompagnata dal sequestro delle somme indebitamente percepite, a titolo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento.





L’indagine preliminare del giudice del Tribunale di Rovigo, su richiesta del pubblico ministero, ha disposto il sequestro per equivalente di beni appartenentI al 66enne per un controvalore di circa 350.000 euro, pari alle somme indebitamente percepite dall’Inps a titolo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento.