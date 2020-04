Una bimba di 4 anni è stata uccisa a colpi di spranghe e coltelli dal padre in Valdarno. L'uomo ha poi tentato il suicidio.

Un uomo residente in Valdarno (Arezzo) uccide la figlia di soli 4 anni a coltellate e colpi di spranghe, poi tenta il suicidio gettandosi in un pozzo. L’uomo avrebbe compiuto il folle gesto davanti alla moglie e al fratellino della piccola.

Valdarno, uccide la figlia e tenta il suicidio

Ad Arezzo si è consumata l’ennesima tragedia famigliare. Una bimba di 4 anni è stata uccisa a Levane, in Valdarno, sotto gli occhi increduli della madre e del fratellino piccolo.

Ad uccidere la bimba è stato il padre, colpendola ripetutamente a coltellate e con una spranga, per poi tentare il suicidio gettandosi in un pozzo. Il 39enne operaio del Bangladesh è ancora vivo, e proprio in questo momento i Vigili del Fuoco stanno cercando di ritirarlo in salvo.





Ennesimo dramma

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il Pegaso del 118, allertati da una richiesta di aiuto.

Il dramma, come già abbiamo accennato, è andato si è svolto nell’abitazione della famiglia in Via Togliatti, a Levane, davanti alla moglie e all’altro figlio, che pure sembra riportare sul viso alcuni graffi, forse segni di percosse.

Entrambi sono chiaramente sotto choc ed entrambi sono stati trasportati per accertamenti in ospedale. Non è chiaro se ci fossero precedenti episodi di violenza e maltarattamenti dell’uomo in famiglia, ed è per questo motivo che al momento rimangono del tutto sconosciute del cause di questo folle gesto.