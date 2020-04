Incidente sulla A2 a Eboli, auto contro tir: muore militare di 33 anni

Un'auto si è scontrata contro un tir sull'autostrada A2 nei pressi di Eboli: un militare di 33 anni ha perso la vita nell'incidente.

Tragedia nella mattinata di mercoledì 22 aprile a causa di un incidente mortale: un’auto si è scontrata contro un mezzo pesante sull’autostrada A2 nei pressi di Eboli. Ad avere la peggio è stato un militare 33enne di Maddaloni, in provincia di Caserta, che prestava servizio a Persano. Per il giovane non c’è stato nulla da fare: nonostante i soccorsi, il militare ha perso la vita. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle ore 6.

Incidente sulla A2 a Eboli

pare, tra le ipotesi, che si possa trattare di un colpo di sonno o di una manovra errata. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, ma pare che nel sinistro ci sia stato anche uno scontro con un mezzo pesante. Ancora da chiarire anche il tentativo del giovane di mantenere il mezzo sulla strada, che lo avrebbe portato (forse) allo schianto con il tir.

Il militare giovanissimo è deceduto sul colpo, ancora prima dell’arrivo dei sanitari: nulla è stato possibile fare per salvarlo. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza della carreggiata e per estrarre il copro del giovane dalle lamiere, e la Polizia Stradale di Eboli per i rilievi. Gli agenti della Polizia Stradale, inoltre, avrebbero acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza.