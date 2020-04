A seguito di lamentele e segnalazioni, arriva il galateo delle lezioni online, che ogni studente deve rispettare durante l'emergenza Coronavirus.

Le scuole sono chiuse da tempo e dunque per assistere alle lezioni durante l’emergenza Coronavirus si passa online. Sono diversi ormai gli istituti che hanno attivato la didattica a distanza, ma non sempre gli studenti si presentano e comportano in modo adeguato.

Lezioni online durante il Coronavirus

Per dare un tono a quella che è a tutti gli effetti una lezione scolastica, è stato introdotto una sorta di galateo per lo studente online. L’idea nasce da Mario Rusconi, presidente dell’Associazione Nazionale dei presidi Roma e Lazio, che riporta di comportamenti poco appropriati.

“Stanno arrivando molte segnalazioni. Voglio ricordare a tutti che, a fine anno, ci saranno gli scrutini“, spiega, “e verranno presi in considerazione i risultati del primo quadrimestre ma anche quelli della didattica a distanza, compreso il comportamento”.

Il galateo dello studente online

Secondo Rusconi, anche se virtuale una classe rimane tale a tutti gli effetti e non possono essere tollerate mancanze di rispetto come ritardi sull’accesso alle lezioni, indossare il pigiama o tenere la televisione accesa nel mentre.

Alcuni studenti, addirittura, farebbero colazione o merenda davanti alla webcam del pc, consapevoli di essere visti dagli insegnanti.

Il clima casalingo e confidenziale della didattica virtuale spesso non ne fa percepire la serietà, così Mario Rusconi prende provvedimenti e redige il decalogo di buona condotta online: