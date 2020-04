All'ospedale Infermi di Rimini è stato scoperto un nuovo focolaio di contagi da coronavirus nel reparto di Geriatria.

Allarme a Rimini: è stato scoperto un focolaio di contagio nel reparto di Geriatria dell’ospedale Infermi che ha visto contagiati pazienti e operatori sanitari. Otto pazienti (di cui due uomini e sei donne) sono risultati positivi al Covid-19. Anche sei operatori sanitari, tra cui quattro infermieri, sono stati infettati.

Secondo quanto comunicato dall’Asl, l’allerta è scattata mercoledì 23 aprile, quando è emersa la positività di uno dei pazienti che stavano per essere ricondotti in Rsa. L’Ausl, comunque, fa sapere che “la Direzione medica ha provveduto subito a porre i pazienti in isolamento in attesa di definire il quadro della situazione”. Infine, è stato anche chiarito che “i pazienti esterni che abbiano bisogno di ricovero in Geriatria vengono indirizzati in altri reparti”.

“Mercoledì, a seguito di esami precauzionali – hanno spiegato dall’Ausl Romagna alla stampa locale romagnola – eseguiti su pazienti in dimissione e diretti verso strutture residenziali è emersa proprio la positività di un paziente che stava per essere ricondotto in Rsa”. Quattordici persone in totale sono risultate contagiate dal coronavirus.