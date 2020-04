Quasi terminati i lavori, nella notte tra il 27 e 28 aprile il tricolore ha illuminato il nuovo ponte Morandi.

Dopo 620 giorni Genova ha il nuovo ponte Morandi. Doveva essere una grande festa ma per colpa dell’emergenza coronavirus l’occasione sarà molto più sobria, nel capoluogo ligure anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli.

Terminati i lavori del nuovo ponte Morandi

Nella tragedia del 14 agosto di due anni fa, 43 persone morirono nel crollo del ponte Morandi. Dopo tempi record Genova vedrà idealmente il nuovo ponte lungo 1067 metri e composto da 19 campate poste a 40 metri di altezza, sorretti da 18 piloni. Sull’ultima campata, 44 metri per circa 800 tonnellate, è già stata allestita una grandissima bandiera di Genova, il vessillo bianco con la croce rossa di San Giorgio.

Nella notte del 27 e 28 aprile il tricolore ha illuminato l’intera nuova struttura. “Consola vedere che questa opera è nata da un grande lavoro collettivo – ha spiegato all’ANSA l’architetto Renzo Piano, assente all’inaugurazione perché in isolamento nella sua casa a Parigi – e che sia stata realizzata in tempi molto brevi”.

“È una giornata speciale” ha commentato il presidente del Consiglio appena arrivato sul cantiere.

Per l’occasione sono stati presenti anche la ministra alle Infrastrutture Paola De Micheli, il commissario per l’emergenza e governatore della regione Liguria Giovanni Toti, il commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci e i vertici di Fincantieri, di Salini Imprergilo e della joint venture PerGenova. Quando l’ultima trave sarà posizionata le sirene del cantiere suoneranno accompagnate anche da quelle delle navi in porto.