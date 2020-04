Secondo l'ultima ordinanza della regione Calabria, è possibile riaprire bar e ristornati, ma c'è chi decide di restare chiuso: la storia.

In Calabria la governatrice Jole Santelli decide che bar e ristoranti possono riaprire a partire da oggi, giovedì 30 aprile, anticipando l’inizio della Fase 2. Ma c’è chi si oppone a questa ordinanza, come il bar San Francesco di Reggio Calabria che ha deciso di restare chiuso.

Calabria, bar chiuso nonostante l’ordinanza

Jole Santelli, la governatrice della Regione Calabria ha emanato un’ordinanza secondo cui bar e ristoranti possono aprire già a partire da oggi, giovedì 30 aprile. Secondo il provvedimento possono riaprire le attività che possono garantire un servizio all’aperto. Ma non tutti sono d’accordo. Il bar San Francesco di Reggio Calabria ha deciso di restare chiuso nonostante l’ordinanza della governatrice.

“È notizia di poco fa, la decisione da parte del presidente Santelli di anticipare la fase 2 in Calabria.

La nostra azienda, continuerà ad offrire il servizio a domicilio gratuito come fatto fino a questo momento, per altro continuerà a seguire le disposizioni del DPCM del 26/04/2020! Come bar l’attività continuerà a rimanere chiusa, nei prossimi giorni, fino a nuove disposizioni! Per tutelare prima di tutto la salute dei nostri dipendenti e dei nostri clienti! Riteniamo attualmente sconsiderate ed affrettate le decisioni che prevedono la riapertura della Regione Calabria contemporaneamente il passaggio dal tutto chiuso al tutto aperto! … Ci prenderemo il tempo dovuto per garantire la giusta sicurezza ad ognuno, con le dovute precauzioni…!”, così il proprietario del locale spiega la sua decisione di restare chiuso.





Il Governo intanto si muove verso la diffida dell’ordinanza della governatrice, che di fatto va contro quanto previsto dall’ultimo DPCM che resta in vigore fino al 3 maggio.