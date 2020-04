Visite ai nonni in sicurezza durante il Coronavirus, con il decalogo diffuso dalla Regione Lombardia.

Dal 4 maggio 2020 avverrà un graduale allentamento delle misure anti Coronavirus, per la quale saranno permesse visite ai nonni. La raccomandazione del Presidente Giuseppe Conte è quella di rispettare la distanza di sicurezza, ovvero almeno un metro, e dotarsi di mascherina se non persino guanti.

Visite ai nonni durante il Coronavirus

Per poter far visita ai propri congiunti, fra i quali sono presenti per definizione i nonni, ci sono alcune regole fondamentali al fine di garantire la loro sicurezza come la nostra. È ormai risaputo che le persone anziane siano tra le fasce di popolazione più a rischio, qualora dovessero contrarre il Coronavirus, e pertanto vanno tutelate al massimo delle nostre possibilità.

La concessione da parte del Governo di far visita ai nonni, ha scatenato una spaccatura nell’opinione pubblica: molti si sono detti entusiasta per la svolta, tanti altri temono possa essere fonte di pericolo per i fragili anziani, vista la possibilità di contrarre il virus in maniera asintomatica e i rischi ai quali, purtroppo, ci si espone anche solo andando a fare la spesa o al lavoro.





Il decalogo del congiunto responsabile

Per chiunque volesse fare visita ai propri cari, la Regione Lombardia ha diffuso una serie di consigli ad hoc, atti a garantire la sicurezza di nonni, nipoti e parenti.

A diffondere il messaggio, il governatore Attilio Fontana che ha invitato ad osservare con rigore il seguente decalogo: