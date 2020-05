Coronavirus in Lombardia: il bilancio nella giornata del 6 maggio

L'assessore alla Protezione Civile Pietro Foroni divulgherà tra poco il bilancio dell'emergenza coronavirus in Lombardia aggiornato al 6 maggio.

Come di consueto, anche nella giornata del 6 maggio gli amministratori locali della Lombardia, nella persona dell’assessore alla Protezione Civile Pietro Foroni, divulgheranno il bilancio dei casi di coronavirus registratisi in regione nelle ultime 24 ore. Nei dati della giornata di martedì è stato riscontrato un ulteriore incremento dei casi di Covid-19 che sono giunti a un totale di 78.605 contagi e 14.389 morti complessivi. A questi si è sommato inoltre un netto calo dei ricoverati (- 213 unità) e dei pazienti in terapia intensiva.