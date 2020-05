Il vaccino Coronavirus, secondo Ascierto, sarà pronto ad essere iniettato da giugno 2021 e non prima.

Paolo Ascierto dichiara che il vaccino per il Coronavirus sarà pronto non prima di giugno 2021. L’oncologo, ricercatore e diretto dell’unità di Melanoma, Immunoterapia oncologica e Terapie innovative del Pascale di Napoli, ne ha parlato durante un’intervista alla testata Open.

Ascierto parla del vaccino Coronavirus

“Tra ottobre e novembre cominceremo la sperimentazione del vaccino anti-Coronavirus a Napoli che, però, non sarà pronto prima di giugno 2021″, dichiara Ascierto, “Al momento quello dell’azienda farmaceutica italiana Takis ha dato buoni risultati ma, prima di arrivare all’uomo, bisognerà passare dal topo allo scimpanzé”.

Dopo averne valutato gli effetti collaterali, il siero sarà pronto per i test sui volontari italiani. Insomma, è presto ma ci sarà finalmente una svolta nella lotta al Coronavirus e l’oncologo rimane fiducioso nella ricerca. Fra le cavie umane ci sarà lui stesso, come ha affermato.

Ascierto: “Il virus è ancora tra noi”

A seguito dello scontro avvenuto in televisione con il professor Galli, dell’ospedale Sacco di Milano, Ascierto sente la necessità di un chiarimento: “Io non ho mai nascosto di essermi confrontato con i colleghi cinesi. Con loro, infatti, ho deciso di provare il trattamento del Tocilizumab“, afferma.

“Non m’interessa avere il primato ma è vero che siamo stati i primi a mettere in piedi una sperimentazione, quella che ci dà il dato con rigore scientifico. Tutto il resto sono impressioni che restano tali”, dichiara l’oncologo, in merito all’impiego del farmaco contro l’artrite per curare il distress respiratorio causato dal Coronavirus. Infine, avverte: “Il virus è ancora tra noi, circola. Non c’è nessuna normalità“.