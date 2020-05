Il consiglio provinciale di Bolzano ha dato via libera alla ripartenza di negozi e scuole per la Fase 2 del coronavirus.

La Fase 2 dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus accelera nella provincia di Bolzano. Nel corso della notte il consiglio provinciale di Bolzano ha approvato la legge che permetterà a molti negozi di riaprire già dal 9 maggio 2020. Il provvedimento è passato con 28 sì, 1 no e 6 astensioni. La legge in particolare prevede che da lunedì 11 maggio potranno aprire anche parrucchieri, bar, ristoranti e musei. Un vero e proprio scatto in avanti della provincia di Bolzano sulla Fase 2 del coronavirus che dà così la spinta ad una ripartenza in toto dell’economia del territorio.

Coronavirus, Fase 2: Bolzano accelera

“La crisi – ha detto il governatore Arno Kompatscher in chiusura dei lavori – è stata una grande sfida per tante categorie, dalle famiglie alle imprese, e le prossime settimane saranno comunque difficili.

La legge forse delude alcune aspettative, ma è stato giusto proseguire insieme su questa strada. Intendiamo affrontare questa Fase 2 all’insegna dell’applicazione della nostra autonomia. Questa Fase 2 e la ripartenza possono avere luogo solo se tutti si attengono alle regole. Confidiamo pertanto nell’autodisciplina e nel senso di responsabilità dei cittadini”.





Senso di responsabilità

Anche la provincia di Bolzano sul coronavirus si affiderà al senso di responsabilità della popolazione. I frutti della scelta matureranno in brevissimo tempo. Risultati attesi comunque in diverse aree del Paese dove la Fase 2 è stata percepita come la fine del lockdown pur persistendo forti rischi sanitari.

La situazione delle scuole

La legge approvata dal consiglio provinciale di Bolzano prevede anche la ripartenza dei servizi di assistenza all’infanzia e la possibilità per le scuole superiore di offrire servizi di consulenza alla didattica.

Il 25 maggio poi apriranno anche le strutture ricettive e gli impianti a fune.