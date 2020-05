A Pavia una bimba di un anno ha ingoiato un pezzo di hashish ed è stata ricoverata. Indagati i genitori.

Una bimba trova un pezzo di hashish in casa e lo ingoia, inconsapevole di cosa potesse essere: è accaduto a Pavia. La piccola, di un anno e mezzo, è stata ricoverata per aver ‘mangiato’ un pezzettino di sostanza stupefacente. La piccola, ignara di ciò, ha trovato l’hashish in casa poiché a farne uso sono stati i genitori. Questi ultimi sono indagati dai carabinieri della Stazione di Pavia. La piccola è stata ricoverata per qualche giorno presso la struttura ospedaliera cittadina in seguito alla segnalazione dei genitori che, ignari di quanto potesse essere successo, la vedevano stanca e assonnata. Preoccupati hanno deciso di portarla a fare un controllo. Solo in seguito ad analisi cliniche è emersa l’amara verità: nelle urine sono state riscontrate tracce di cannabinoidi.

I medici dell’ospedale pediatrico di Pavia hanno segnalato quanto accaduto alle autorità giudiziarie che hanno aperto un fascicolo a carico dei genitori con l’accusa di lesioni colpose nei confronti di minori.

Sono stati il padre e la madre a spiegare di aver fatto uso, nei giorni precedenti allo status confusionale della figlia, di hashish. La figlia, probabilmente, avrà trovato un pezzettino di droga per terra e lo ha ingerito.





Dopo quanto accaduto, la famiglia è monitorata dai Servizi Sociali del Comune di Pavia. Al momento, la bambina potrà continuare a restare con i propri genitori ma che dovranno seguire, obbligatoriamente, un percorso di sostegno. Del caso si sta occupando anche il Tribunale per i minori di Milano.