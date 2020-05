Udienze virtuali per divorzi e separazioni durante il Coronavirus. Ora basta una mail per inoltrare la richiesta.

Per via della pandemia Coronavirus, divorzi e separazioni si fanno veloci. Basta una mail per inoltrare la richiesta e, qualora entrambe le parti siano d’accordo, sbrigare tutta la procedura in maniera telematica. Cambiano le regole e si adattano all’emergenza, per evitare spostamenti ed eventuali assembramenti.

Divorzi veloci durante il Coronavirus

Le nuove linee guida in merito a separazioni e divorzi sono state varate dal Consiglio Nazionale Forense (Cnf). Le udienze verranno gestite online dagli avvocati, con partecipazione virtuale delle parti e comunicazioni necessarie inoltrate dal Tribunale via mail. Al momento tali misure sono state adottate sono a Torino, Vercelli, Monza e Verona dal 27 aprile 2020.

Per presentare il ricorso ai fini di una separazione consensuale, è dunque disponibile un protocollo specifico da seguire. Alla base di questa procedura, la dichiarazione di entrambe le parti di essere stati informati della possibilità di procedere senza comparizione in Tribunale, con conferma della volontà di non riconciliarsi.

Per rendere il tutto più autorevole e sicuro, le richieste e ogni comunicazione vanno inviate tramite mail Pec, sottoscritta da moglie e marito.

Il Covid separa

Il lockdown da Coronavirus, purtroppo, ha visto un incremento sostanziale nelle richieste di divorzio, soprattutto in Cina e negli Usa. Dopo lunghi periodi passati assieme al partner, in tanti decidono di interrompere le loro relazioni.

Per quanto riguarda l’Italia, per il momento non ci sono dati certi circa la stima di divorzi e separazioni, probabilmente una volta conclusasi la quarantena sarà possibile tirare le somme.