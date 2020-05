La giunta della Lombardia ha approvato i provvedimenti sul coronavirus: i privati potranno effettuare gli esami.

Via libera ai test sierologici sui privati per il coronavirus in Lombardia ma senza penalizzare la Sanità pubblica. Lo ha deciso la giunta regionale che martedì 12 maggio ha approvato due provvedimenti. Gli atti riguardano la realizzazione di test sierologici anche al di fuori del Sistema Sanitario Regionale (Ssr). Tecnicamente adesso i laboratori sia pubblici sia privati possono procedere con l’erogare test per anticorpi Sars-Cov-2 sempre che rispettino caratteristiche di qualità ed affidabilità. I provvedimenti della giunta hanno stabilito anche tariffe e modalità.

Coronavirus, sì della Lombardia ai test

“I test sierologici sui privati in forma autonoma non è utile e genera false aspettative – ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera – e per questo abbiamo previsto che sia possibile effettuarlo all’interno di una determinata comunità (es. aziende, Enti, ecc).

Chiarezza, trasparenza e responsabilità, nell’ottica di favorire i test sierologici da parte degli operatori privati, ma senza penalizzare in alcun modo la Sanità pubblica, bensì contribuendo a rafforzarla”.





Laboratori e volontari

“Chi lo propone – ha continuato Gallera – deve occuparsi di tutto. Di acquisire i test sierologici, trovare il laboratorio che li processi, spiegare al cittadino che il test è volontario, reperire i tamponi a cui sottoporre la persona qualora questa dovesse risultare positiva al test. L’esecuzione del tampone non dovrà gravare sulle priorità della sanità pubblica”.

Caratteristiche epidemiologiche

L’obiettivo dei test sierologici sul coronavirus in Lombardia è quello di comprendere le caratteristiche epidemiologiche come le differenze di sieroprevalenza tra le varie fasce di età, di localizzazione territoriale e di professione. In questo modo sarà possibile avvicinarsi a grandi passi verso strategie mirate di lotta al virus.