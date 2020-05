Lo scontro è avvenuto nella notte a Giugliano, provincia di Napoli. Coinvolte due auto, per una ragazza non c'è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Giugliano, provincia di Napoli, nella notte del 14 maggio. A perdere la vita una giovanissima ragazza. Coinvolti nell’impatto anche altri tre giovani, uno di questi in gravissime condizioni. L’impatto è stato devastante. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti – intervenuti sul posto per i rilievi del caso – intorno alle ore 3 del mattino, in via degli Innamorati a Giugliano, una Fiat 500L e una Fiat 600 si sono scontrate probabilmente a causa della forte velocità. Nella seconda vettura viaggiavano le tre ragazze che, a causa dell’impatto, sono rimaste incastrate nelle lamiere. All’interno della 500L, invece, presente solo un ragazzo.

Incidente a Giugliano: muore ragazza

A Giugliano sono intervenute diverse ambulanze per soccorrere i feriti. In una delle automobili, nella Fiat 600, viaggiavano le tre ragazze che purtroppo hanno avuto la peggio. Nell’impatto le due vetture sono rimaste incastrate. Per tirare fuori le ragazze, incastrate tra le lamiere, è servito l’intervento dei vigili del fuoco.

Purtroppo, però, per una di loro non c’è stato nulla da fare. Un’altra ragazza, invece, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Giugliano.





Oltre l’alta velocità, secondo alcuni testimoni – e stando a quanto emerge dai rilievi degli inquirenti – la dinamica dell’incidente appare abbastanza chiara. Non si esclude, infatti, che uno dei due guidatori stesse viaggiando controsenso e, trovandosi di fronte l’altra vettura, abbia sterzato all’ultimo per evitare l’impatto, perdendo il controllo della vettura. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Giugliano stanno effettuando tutti i rilievi del caso.